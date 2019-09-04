Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGüreşŞampiyon milli güreşçi Tevfik Kış vefat etti
04.09.2019 - 15:11| ANKARA (AA)

Şampiyon milli güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayatını kaybetti.

Şampiyon milli güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

 

 

 

 

Cavani son sürat çalışıyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 Dev Adam, Çekya maçına hazır

12 Dev Adam, Çekya maçına hazır

Malatya'da 'Baba beni maça götür' projesi

Malatya'da 'Baba beni maça götür' projesi

Çavuşoğlu: Araya lider girmemiz güzel

Çavuşoğlu: Araya lider girmemiz güzel

Serkan Reçber, TRT Spor'dan ayrıldı

Serkan Reçber, TRT Spor'dan ayrıldı

Sıradaki Haber