Şampiyona bir haller oldu

NEVZAT DİNDAR

Terim’in bile eleştirdiği sarı-kırmızılılar, transferde aradığını bulamadı. Diagne’yi satamadı, Onyekuru’yu elden kaçırdı. Üstelik yıldız statüsünde gelen Seri hayal kırıklığı yarattı. Takımdaki fiziksel dengesizliğin düzelebilmesi de ancak 4-5 haftayı bulabilecek. Takımdaki doymuşluk da rehavete soktu.

Denizlispor mağlubiyetinin ardından Türk Telekom’da Konyaspor’u da elden kaçıran Galatasaray’da yaşananlar sorgulanıyor. Geçen yılı üç kupayla kapatan şampiyon, bu sezona kötü başladı, 6 puan alabileceği iki maçı sadece bir puanla kapadı.

Teknik direktör Fatih Terim’in bile, “Şampiyon takım böyle başlamamalı” diyerek eleştirdiği sarı-kırmızılıların bu kadar aksamasının nedenleri şöyle:



1) Diagne mecburiyeti: Falcao’nun transfer söylentileri fazla zaman aldı. Satılmak istenen Diagne’ye mecbur kalındı. Hala kalıp kalmayacağı belli olmayan Senegalli forvet ile Denizli ve Konya maçlarına çıkıldı. Tribün desteğine karşın Diagne etkisiz kaldı. Konya maçında da önemli fırsatları değerlendiremedi.



2) Seri hayal kırıklığı: Galatasaray büyük bir transfer başarısına imza atarak kadrosuna kattığı Fildişi Sahili futbolcu hayal kırıklığı yarattı. Nzonzi öncesi 6 numarada denenen ama istenen performansı veremeyen yıldız futbolcu, 8 numarada da sınıfı geçemedi. Üstelik takımı 10 kişi bıraktı. İlk günden Ndiaye kıyaslamaları başladı.



3) Onyekuru özlendi: Onyekuru geçen sezon Terim’in elini güçlendirdi. Şu anki kadro planlamasında Nijeryalı çok aranıyor. Babel istekli ve etkili görünse de sürpriz gollerin adamı Onyekuru özleniyor.



4) Fiziksel dengesizlik: Takımın fizik durumu hem yerinde değil hem de orantısız. Fiziksel seviyenin üst düzeye çıkması ve aynı durumda olmasının 4-5 haftayı

bulacağı belirtiliyor. Futbolcular arasında kondisyon dengesi yok.



5) Rehavet: İki senedir gelen şampiyonluk ve son yıl alınan 3 kupa takımdaki futbolcular üzerinde doymuşluk yarattı. Terim ve yardımcıları futbolcuları tekrar başarıya aç duruma getirmek için uğraşıyor. Genel olarak bu rehavetin kulüpte hissedildiği kanaati hakim...