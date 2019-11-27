Sarri haklı çıktı!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Victor Moses’ın düşen performansı soru işaretleri oluşturdu. Son oynanan Yeni Malatyaspor maçı da dahil olmak üzere bu sezonun genelinde hem sakatlıklarla uğraşan hem de isteksiz görüntüsüyle sıkıntı yaratan Moses, akıllara Chelsea’de geçen yıl çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri’yi getirdi.

Tam bir yıl önce Chelsea ile sezonun ilk yarısını geçiren Nijeryalı oyuncuya Sarri olumsuz not vermiş hatta kanat oyuncuları arasında 7. alternatifliğe kadar düşmüştü. İtalyan teknik adam, o dönem Moses’ı neden kullanmak istemediğine dair de geniş bir bilgilendirme yapmıştı.



Sarri, Moses’ın Antonio Conte ile şampiyon olduğu sezon yakaladığı başarıyı, savunma beki olmasına bağlamıştı. Moses’ın çok yönlülük sorunu olduğunu işaret eden Chelsea’nin eski menajeri, “Conte ile oynadığı dönem, o sistemde bekteydi. Aslında Moses sadece savunma bekinde kalabiliyor, kanatlarda veya hücumcu kanat olarak o kadar verimli olamıyor. Sadece bir bek oyuncusu gibi. Bu yönünü geliştirmek zorunda. Gelecekte kariyeri nasıl ilerler, Chelsea kariyeri nasıl olur bilmiyorum. Ama bu eksiğini geliştirmek zorunda” ifadelerini kullanmıştı. Sarri, Moses’ın ayrılmasına da direkt olarak izin vermiş ve planlarında olmadığının altını çizmişti. Chelsea’nin yeni menajeri Frank Lampard’la olan planlamasında da Moses düşünülmüyor.