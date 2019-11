Savunma paketi

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de savunma hattında yeni bir dönem başladı. Serdar Aziz’in iyileşmesi, Zanka’nın takıma adapte olması, Jailson’un pas oyunundaki başarısı, Sadık ve Adil Rami’nin alternatif isimler olarak kadroda yer almasıyla teknik heyetin eli epeyce kuvvetlendi.

Ersun Yanal, şampiyonluk yarışında defans hattının çok kritik rolde olacağını bildiği için ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Arada sürpriz olarak gözüken Jailson’un topu iyi oyuna sokması ve pas temposundaki başarısı teknik heyeti memnun ediyor.

Zanka: Huddersfield’dan transfer edilen Zanka, adaptasyon sürecini geride bıraktı. 9 lig maçında 2 gol atan Danimarkalı topu oyuna sokması, hava topu ve hücumlarda ileri çıkışlarıyla önemli bir koz.

Serdar Aziz: Denizlispor deplasmanında ve Konyaspor’a karşı alınan farklı galibiyette herkesten tam not alan Serdar, Ersun Yanal’ın da favorisi oldu

Jailson: Hazırlık maçlarıyla beraber savunmanın ortasında görev alan Jailson, Ersun Yanal’ın mecburi kararıydı. Ancak özellikle pas oyunundaki başarısı, topu geriden oyuna iyi sokması ve takımı öne taşmasıyla Yanal’dan tam not aldı.

Sadık: Çalışkanlığı, kulübe ve takıma bağlılığıyla Ersun Yanal’ın çok saygı duyduğu Sadık Çiftpınar, her zaman hazır kıta bekliyor.

Rami: Sezon başında bonservissiz kadroya katılan Adil Rami’nin ciddi bir maç ve antrenman eksiği bulunuyor. Rami, 5. alternatif.

İstatistikler dikkat çekiyor

Süper Lig’de 9. haftada 2. sırada yer alan Fenerbahçe’nin istatistikleri dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım ligde 9 maçta 9 gol yedi, maç başına 1.0’lık gol yeme ortalaması tutturdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Gaziantep maçlarında kalesini gole kapadı.

Öte yandan lig genelinde 9 haftada takım halinde yüzde 60.3’lük top kapma oranı, ikili mücadelede yüzde 54’lük başarı oranı ve yüzde 53.4’lü hava topu kapma mücadelesiyle rakamlar yer alıyor.

Herkes yeni

Fenerbahçe savunmasında ilginç bir özellik duruyor.

Sarı-lacivertliler, savunmadaki tüm isimler 2019 yılı içerisinde takıma katıldı. Kaleci Altay Bayındır ile beraber Zanka ve Rami sezon başında geldi. Serdar Aziz ve Sadık, Ocak 2019’da imza attı. Jailson ise geçtiğimiz sezonun başında kadroya alındı.