Selçuk İnan şansını kötü kullandı

Seri’nin son dakika rahatsızlığıyla sürpriz şekilde Ankara’da forma şansı bulan ama performansı ile hayal kırıklığı yaratan Selçuk İnan’ın üzeri çizildi.



Galatasaray’da sezon başında bir senelik yeni kontrat yapılan emektar futbolcuya bundan sonra ligde ve Avrupa’da çok zorunlu olmadıkça forma verilmeyecek. Selçuk İnan sadece Türkiye Kupası maçlarında görev alacak.