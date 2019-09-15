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15.09.2019 - 19:29 | | AA

Semih Kaya 2 ay sonra sahada

Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya 2 ay sonra maça çıktı.

Semih Kaya 2 ay sonra sahada

Çekya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.

 Sparta Prag, ligin 9. haftasında Fastav Zlin'e konuk oldu. Sparta Prag, Tetteh ve Kanga'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 20 Temmuz'daki Jablonec karşılaşmasından bu yana sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan milli stoper Semih Kaya, 90 dakika görev yaptı.

Sparta Prag puanını 14'e yükseltirken Fastav Zlin 9 puanda kaldı.

Semih Kaya 2 ay sonra sahada

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