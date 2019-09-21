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HaberlerFenerbahçeSemih Özsoy: "Derbiye gideceğiz"
21.09.2019 - 22:49 |

Semih Özsoy: "Derbiye gideceğiz"

MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy: "Derbiye gideceğiz"

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de artık kolay maç yok. Takımımızı tebrik ediyoruz. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Galatasaray maçına hazırlanmak için çalışmalara başlıyoruz."

"Tüm maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı da bizim için özel ve güzel bir maç kuvvetle muhtemel hepimiz gideriz. Alanya maçıyla ilgili bir şey söylemek şu an doğru olmaz. Sadece hakkımızı arıyoruz. Öyle olmazsa şöyle yaparız diyecek değiliz."

"Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz. Bu tabi hakkımızı korumayacağımız anlamına gelmez. Ali başkanın özünde ne dedi ona bakmak lazım. Başka yerlere çekmeye gerek yok."

"TRT'de böyle bir yorum yapıldı. Bu hoş bir şey değil. Devletimizin, hepimizin kanalı TRT'de de başka bir yorumcu Ersun Hocamıza patavatsız laflar etti. Lakin bu böyle süreç içinde uzayıp gidince yöneticilerinin de bir şey yapmaması bizi düşündürüyor. Özel kanallar özeldir ama TRT hepimizindir. O yorumcunun Ersun Yanal hakkında dedikleri yenilip yutulur şeyler değildir. Onun oraya nasıl çıktığı bizi ilgilendirmez ama dedikleri bizi ilgilendirir."

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