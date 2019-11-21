Senad Ok: Vedat Muriç büyük ihtimalle Malatya'da yok

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, sarı lacivertlilerin gündemini Skorer TV'den Ezgi Toper'e değerlendirdi. Sakatlığı süren Vedat Muriç hakkında bilgiler veren Ok, "Oynarsa ayak bileğindeki sakatlığın ilerlemesi 5-6 haftaya mal olabilir. Normal şartlarda oynamaması gerekiyor. Şu anki durum oynamaz gözüküyor" dedi.

Senad Ok'un sözleri şöyle:

Milli ara sakatlık için iyi oldu ama görünen o ki Kruse yok. Vedat için acaba diyoruz. Oynaması zor. Dün bir MR çekildi. Hala bir yırtığın olduğu gözüküyor. Yeni Malatyaspor maçına kadar durumu takip edilecek. Oynaması büyük risk taşıyor. Oynar mı? Oynar. Oynarsa ayak bileğindeki sakatlığın ilerlemesi 5-6 haftaya mal olabilir. Normal şartlarda oynamaması gerekiyor. Şu anki durum oynamaz gözüküyor. Emre için ise durum olumlu.

"Vedat büyük ihtimalle yok"

Vedat'ın yokluğunda normalde Kruse'yi atabilirsin ama şanssızlık söz konusu. Mevlüt gözüküyor. Çok çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe Kruse ve Vedat'tan yoksun çıkacak maça.

Fikstür zor. Deplasmanlar zaten zor geçiyor takımlar için. Malatya ve Göztepe deplasmanları büyük risk taşıyor. Vedat'ın dönüşü Göztepe için bile şüpheli. Şu an itibarıyla oynaması mümkün gözükmüyor. Kruse 1 aydan fazladır yok. Hangi ara hazırlayacaksın?

Fenerbahçe'nin en önemli avantajı geri dörtlüsü oturdu. Gustavo'su Ozan'ı Rodrigues'i vs. Rodrigues'in söylenen genel sorunu bitiricilik. Başta çok kötüydü, sonra toparladı. O son hamleleri doğru yapsa bence çok daha üst liglere gidebilecek bir oyuncu. Rodrigues'in olumlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Temel sorun milli arada takım bir arada olamadı. Tüm takım ilk kez belki bugün çalışacak. Bir belirsizlik var. Malatya deplasmanında 1 puanı iyi görüyorum ben.

Altay için bir şey diyemem. Hala eksikleri var. Şanslı biri ama. Berke'ye gelmeyen şans ona geldi. Serdar ve Zanka birbirini tamamlayan iki stoper. Serdar mücadeleci, Zanka ise pozisyon bilgisi daha iyi olan bir oyuncu. Çok ikili mücadeleye girmiyor. Teknik heyetin raporu da o yönde. İkili mücadeleye gerek kalmadan pozisyon engelleyen biri Zanka. Onu yapamazsa ağır olduğu için geçilir gider. Hoca da gayet memnun bu ikiliden. En önemli problem Kruse'nin hala tam olarak dönmemesi. İşi kolay değil takımın.

"Rami gidebilir, Clichy ile ilgileniliyor"

Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik problemi var. Şu gelecek bu gelecek vs. Sol bek, kanat düşünülüyor. Rami'nin gitme ihtimali yüksek ama ekonomik anlamda hala problemler var. Takımdan ayrılan isimlerin alacakları söz konusu. Basketbol takımı kötü gidiyor. Futbol takımı şu an orta seviyede. Eğer futbol takımı bir şekilde başarılı olamazsa, Şampiyonlar Ligi geliri alınamazsa çok daha büyük sıkıntılar doğabilir. Sen daha geçen yıl senden ayrılano oyuncunun parasını ödeyememişken çok büyük problemler çıkar. Transferle alakalı duyduğum çok isim var ama temkinli olmak lazım. İsimler söyleniyor ama kulübün durumu da belli. Clichy ile ilgilenildiğini biliyorum. Kanat ve ileriye bir oyuncu bakılıyor. Zajc'ın uluslararası piyasası var. Hoca pek tutmuyor onu. Onun gitme ihtimali var. O gider para gelir. Çok fazla opsiyon var.

"Ozan'da ücret sıkıntısı var"

Sözleşmeyi bitmeye yakın oyuncularla masaya oturulmaya başlandı. Ozan bunlardan biri. Masaya oturulması önemli ama şu anda bir anlaşma yok. Daha çok yeni. Şöyle bir risk var Ozan'la ilgili. Sözleşmesi bittiği gibi EURO 2020'ye gidiyor. Orta saha, 24 yaşında, bonservisi elinde. Form durumu da iyi. Bir şekilde Ozan ile anlaşılması gerekir. Önerilen ücretle ilgili birtakım sıkıntı var. Yönetim de maaş bandını düşürmeye çalışıyor. 1, 1.5 civarı. Ozan da zaten o kadar alıyor.

Ali Şen'in açıklamaları hiç zamanı olmayan söylemler. Bu kadar hassas bir süreçte, tecrübeli bir ismin bu söylemleri yanlış yere çekilebilir. Eski başkan olsam şu anda bunu söylemem. Zaten para yok kulüpte. Basketbol sıkıntılı, futbol iyi mi kötü mü belli değil. Saygı duymak gerekir ama ben Ali Şen'e katılmıyorum. Şampiyon olunamazsa yönetim eleştirilir tabi ama Ali Koç dönemi sona erer şeklinde düşünmüyorum. Bu sene doğruları çok daha fazla başkanın. Futbol bir bilim değil. Pochettino'yu gönderdiler Tottenham'dan. Her yerde oluyor bunlar. Futbolun mantığı çok zor. Fenerbahçe taraftarı başkanını çok seviyor. Hoca değişikliği olabilir, Comolli gidebilir vs. ama başkanın gideceğini sanmıyorum. Yerine kim gelecek?

"Basketbolda yeniden yapılanma..."

Avrupa'nın en iyi koçu, iyi bütçe var. Avrupa'nın en iyi salonlarından biri. Bu sezonki başarısızlık aslında önceki dönemlerdeki başarıların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Hoş bir tablo da var. Taraftarlar gidip mektup verdi vs. Başarısızlığın yeniden yapılandırma yolunda değerli olduğunu düşünüyorum. Bir araya ihtiyaç var. Orada mutlaka gerekli hamleler yapılır. De Colo'yu alıyorsun olmuyor, bazen tutmuyor. İnsana yaptığın bir yatırım bu. En doğru kararı verecek bir camia var.