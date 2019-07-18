"Seri" sonu!

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İngiliz ekibinden bir yıllığına 1.5 milyon euroya kiraladığı Jean Michael Seri’nin satın alma opsiyonu da sarı-kırmızılılarda olacak. Cim-Bom, 18 milyon euro daha vererek oyuncunun bonservisini alabilecek. İstanbul’a bugün gelecek olan Fildişi Sahilli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek.

Galatasaray’ın Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri bugün imza için Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da bu sabah 09.00’da olması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçerek imza öncesindeki prosedürleri halledecek.

Galatasaray, yıldız futbolcu için Fulham’a bir yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Premier Lig’den düşen Fulham’ın 1 sene önce 30 milyon euroya aldığı futbolcu için kiralama sözleşmesinde 18 milyon euroluk satın alma opsiyonun bulunduğu bildirildi. Cim-Bom, bu bedeli ödeyerek bonservisinin sahibi olabilecek.

Sarı-kırmızılılar ile masaya oturan oyuncunun menajeri Özgün Koyutürk, son detaylarla ilgili sorunların da çözülmesini sağladı ve iş imzaya kaldı. Seri’nin 1-2 gün içinde Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Banega beklentisi

Galatasaray’da Seri’nin transferi teknik heyetin yüzünü güldürürken, Banega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla ile pazarlıklar devam ederken oyuncunun menajeri ve avukatı, istenen bonservis bedelinin aşağı çekileceği garantisini verdi. Bu durum sarı-kırmızılıları umutlandırırken, işin 6 milyon euroya çözüleceği beklentisi oluştu.

Yıllık 2.5 milyon euro

Galatasaray dün 19.05’te Seri için görüşmelere başladığını açıklarken yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan yıllık 2.5 milyon euro alacağı öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncunun başarı bonusları ile birlikte bu rakamı 2 milyon 800 bin euroya çıkarabileceği ifade edildi.