Seri'ye devam!

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Fulham’dan kiralanan sarı-kırmızılı oyuncu, Terim tarafından verilen mesajı aldı, son maç sonrasında takımda kaldı. Nzonzi’den sonra Süper Lig’in en değerli ismi olan Jean Michael Seri, profesyonel tarzıyla da teknik ekibin kalbini kazandı.

Galatasaray’ın Fulham’dan kiraladığı ancak verim alamadığı Jean Michael Seri, Antalyaspor maçındaki performansıyla kendini kurtardı. Teknik direktör Fatih Terim’in mesajını alan ve kendini toparlayan Fildişi Sahilli oyuncu, yerini garantilemeyi başardı. Son Antalya maçında sahanın iyilerinden biri olarak dikkat çeken ve etkili pasları ile takımı ateşleyen Seri’nin ikinci yarıda da takımda kalacağı ve oynamaya devam edeceği belirtildi.

Teknik kadronun Seri’nin iyi bir 6 numara ile beraber çizgisinin çok daha yukarılara çıkacağı beklentisi içinde oldukları bildirildi. Fildişi Sahilli oyuncunun, Nzonzi gibi tavırlar içinde olmaması ve profesyonel hareketlerin de bu kararda etkili olduğu dile getirildi. Türk Telekom Stadı’nda Antalyaspor ile yapılan son maçta performansı tavan yapan yıldız futbolcunun, adaptasyon sorununu halletmesiyle beraber çok faydalı olacağı düşünülüyor. Nzonzi’nin ardından Süper Lig’in en değerli futbolcusu durumunda bulunan Seri’yle ilgili alınan kararda, takım arkadaşları ile diyaloğunun da etkili olduğunun altı çizildi.



Seri, sarı-kırmızılı formayla ligde 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı. Yıldız futbolcu, forma giydiği 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise skora herhangi bir katkıda bulunamadı.