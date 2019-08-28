Sıkıntı ortada!

NEVZAT DİNDAR

Son şampiyon Galatasaray ligin ilk haftasında tek puan alabilirken, Kayseri deplasmanı öncesi de sıkıntılar endişe yarattı. Özellikle orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in işi zor görünüyor.

Seri’nin Konya maçında kırmızı kart görmesi, Selçuk İnan’ın formsuzluğu ve Belhanda’nın belindeki ağrılar yüzünden geriye sadece Nzonzi-Donk ikilisi kaldı. Her iki oyuncunun da uzun boylu ve güçlü olması avantajlı gibi gözükse de, ağır kalmaları ve tempo sorunları en büyük handikap olarak ortaya çıkıyor.

Farklı alternatifler

Ayrıca fizik olarak Galatasaray’ın henüz hazır olmaması endişeleri daha da artırıyor. Deneyimli hocanın Kayseri deplasmanında orta sahada yaşanan probleme nasıl bir çözüm bulacağı merak edilirken, Feghouli ve Linnes gibi o bölgenin oyuncusu olmayan isimler üzerinde de denemeler yapıldığı öğrenildi. Terim antrenmanlarda bu oyuncuları da deniyor.

Kayseri deplasmanını çok önemseyen tecrübeli hocanın kesinlikle puan kaybı istemediği ve futbolcularının da dikkatini çektiği bildirildi.

Kırmızıya ağır fatura

Galatasaray’da ilk iki haftada görülen kırmızı kartlar nedeniyle harekete geçildi.

Denizlispor maçında Marcao’nun Konyaspor maçında da Seri’nin atılması teknik direktör Fatih Terim’i çok rahatsız etmişti.

Futbolcuların bundan sonra kart konusunda dikkatli olmaları uyarısı yapılırken, ağır cezaların gündemde olduğu belirtildi. Buna göre Florya’dan gelecek rapora göre maçlarda kırmızı kart gören futbolculara ekstra cezalar verilecek.

Oynamadığı için zaten kaybı olacak futbolcular aynı zamanda aldığı yıllık ücret dikkate alınarak belirli miktarda ceza da vermek zorunda kalacak.