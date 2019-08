Şimdi Muriç zamanı

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriç, şimdiden tam not aldı. 2 lig maçında 2 golle 6 puana direkt katkı veren Kosovalı forvet, kariyerinin en parlak zamanlarını yaşıyor.



Geçen sezon Çaykur Rizespor’da ligde 34 maçın tamamında oynayıp 17 gol, 8 asistle 25 gole katkı veren yıldız isim, sarı-lacivertli forma altında daha da büyüyor. Özellikle geçen sezon ligin bitiminde son 4 haftada arka arkaya 4 gol atan Muriç, Fenerbahçe’de de ilk 2 lig maçında fileleri havalandırdı.

Artık Avrupa basınında da adı sıkça duyulan Muriç, teknik direktör Ersun Yanal’ın adeta vazgeçilmezi konumuna geldi. Yanal’ın her fırsatta övdüğü tecrübeli oyuncu, takım içerisinde de seviliyor. Sezon başında Fatih Terim’in Galatasaray’a, Okan Buruk’un da Başakşehir’e istediği golcü oyuncu, Fenerbahçe’ye giderek sezonun en kritik transferlerinden birine de imza atmış oldu.



Hocaların favorisi

Çalıştığı tüm kulüplerde teknik direktörlerinin bir numarası olan Muriç; Giresunspor’da Metin Diyadin ve Ümit Özat, Gençlerbirliği’nde yine Ümit Özat, Çaykur Rizespor’da Okan Buruk ve Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın bir numarası oldu.

Başarılı forvet, profesyonelliği, hırsı, takıma uyumu ve sürekli gelişimiyle gittiği her takımda ilk 11’e hemen adını yazdırdı.

Kosova’da çok popüler



Sarı-lacivertli forma altında arka arkaya gollerini sıralayan Vedat Muriç, ülkesi Kosova’da manşetlere çıktı. Kosova’da hem medya hem de taraftarların çok sevdiği Muriç, şu an ülke futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kosova Milli Takımı için alternatifsiz olduğu kaydedilen Muriç’in Fenerbahçe’den sonra Avrupa’da büyük bir takıma transfer olacağı konuşuluyor.