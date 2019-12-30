Şimdi Taylan zamanı!

Son dönemde kendini göstermeye başlayan ve Antalyaspor maçındaki performansıyla yıldızlaşan Taylan Antalyalı, artık daha fazla forma bulacak.



Taylan’ın neden daha önce şans bulmadığı merak ediliyordu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcunun ligin başında fiziksel olarak iyi durumda olmadığı ancak özel antrenmanlarla bu seviye geldiği belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim de neden oynatılmadığı yolundaki soruları, henüz hazır olmadığını söyleyerek cevaplandırmıştı. Antalya karşısında formayı verdiği Taylan’dan memnun kalan Terim’in karşılaşmadan sonra genç oyuncuyu özel olarak kutladığı ve bundan sonra daha çok şans verme kararı aldığı bildirildi.



Galatasaray’da Taylan’ın her geçen gün iyi seviyeye gelmesi, kaliteli yerli oyuncu problemi yaşayan teknik kadronun da elini rahatlatacak.

Altyapı eğitimini Bucaspor’da alan, daha sonra Gençlerbirliği’nde pişen Taylan, Erzurumspor’un Süper Lig’de olduğu dönemde kendisini gösterme fırsatı bulmuştu. Fatih Terim’in UEFA’ya gönderilen listede yer vermediği genç futbolcu, zaman zaman forvete yakın bölgede görev yapmıştı.