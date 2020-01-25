Son dakika... Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı ayrılığı ile ilgili açıklama!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni teknik direktörle ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi.

Çebi, yarın oynayacakları Göztepe maçı için geldiği İzmir'de, Bornova Folkart Time'daki "No1903 İzmir" isimli restoranın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir oluşuma gitmediklerini belirtti.

Avcı ile yapılan toplantıya değinen Çebi, "Benim beklediğim bir toplantı değildi. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskısı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun yolları ayırmak olacağını ifade ettik." diye konuştu.

"Bir isim üzerine mutabakat yok"

Hafta içinde teknik direktör ve yeni bir oluşum için çalışma yürüteceklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz. Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak."

Çebi, futbolcuları Rebocho ile ilgili gelen bir soruya, "Sporcunun elinde bonservisini bulunduran kulübüyle görüşme yapıyoruz. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için, ekonomik durumdan dolayı 20 maç üzeri oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Ancak futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık, dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz." yanıtını verdi.

"Kulübü kalkındırmak için bir iki kişinin para koyması yetmez"

Türk futbolunun ekonomik anlamda iyi olmadığını ve bundan kendilerinin de nasibini aldığını dile getiren Çebi, şöyle devam etti:

"Sportif başarı ekonomi ile paralel yürüyor. Maddi durum daraldıkça aşağı doğru geliyor. Bu işler 5, 10, 15 milyon avro para koymayla mümkün değil. Bazı başkanların, para koyulması gerektiği şeklinde demeçleri var. Biz paramızı koyduk ama yeterli değil. Para koyulmasının talep edilmesi doğru ancak bunun yeterli olmayacağını da beyan etmek istiyoruz. Kampanya gibi konular birlikte yapılmalı. Kulübü kalkındırmak için bir iki kişinin para koyması yetmez. Eski Başkan Fikret Orman’ın açıklamaları oldu. Bunun yeterli olmayacağını kendisi de biliyor. Başkanımızdır, söylemiştir ama yetmez. Hep birlikte olmak zorundayız. Beşiktaş’ı beraber kurtaracağız, birlik ve beraberlik yoksa sonuç sıfır."

Programa, Çebi'nin genel kurulda yarıştığı başkan adayı Serdal Adalı ve yöneticiler de katıldı.