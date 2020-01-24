24.01.2020 - 18:52 |
Son dakika...Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta yapılan dev zirveden ayrılık kararı çıktı. Siyah-beyazlı kulüp Abdullah Avcı ile yollar ayırdığını resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
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