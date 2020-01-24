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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika...Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!
24.01.2020 - 18:52 |

Son dakika...Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta yapılan dev zirveden ayrılık kararı çıktı. Siyah-beyazlı kulüp Abdullah Avcı ile yollar ayırdığını resmen açıkladı.

Son dakika...Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. 

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Son dakika...Beşiktaşta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

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