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15.12.2019 - 18:30 | | Skorer

Son dakika- Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Rodrigues kırmızı gördü!

Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Son dakika- Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Rodrigues kırmızı gördü!

Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Garry Rodrigues maçın son dakikalarında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldılar.

 

Beşiktaş derbisi öncesi Garry Rodrigues 90+5. dakikada direkt kırmızı kartla atılırken, Ozan Tufan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Ozan, kupadaki İstanbulspor maçında cezasını çekecek. Rodrigues 2 maç ceza alması halinde derbiyi kaçıracak.

Son dakika- Fenerbahçede Ozan Tufan ve Rodrigues kırmızı gördü

 

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