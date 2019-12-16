Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika- Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!
16.12.2019 - 01:01 |

Son dakika- Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar sezonu kapattı.

Son dakika- Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

Fenerbahçe kulübü Demir Grup Sivasspor maçında sahayı sedye ile terk eden Sadık Çiftpınar için açıklama yaptı. Yıldız stoperin ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği ve sezonu kapattığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz."

    Abdullah Avcı: "Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray..."
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adil Gevrek: "İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz"

    Adil Gevrek: "İyi bir futbolla 3 puan aldık. Çok mutluyuz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz"

    Manchester City, Arsenal'ı dağıttı!

    Manchester City, Arsenal'ı dağıttı!

    Sergen Yalçın: "Bu tarz futbol Türkiye’de daha popülermiş"

    Sergen Yalçın: "Bu tarz futbol Türkiye’de daha popülermiş"

    Sıradaki Haber