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HaberlerGalatasaraySon dakika | Galatasaray'da 3 imza birden
14.10.2019 - 07:02 |

Son dakika | Galatasaray'da 3 imza birden

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Mustafa Kapı, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ile kısa zaman içinde yeni mukavele yapacak.

Son dakika | Galatasaray'da 3 imza birden

Galatasaray’ın genç oyuncuları Mustafa Kapı (17), Yunus Akgün (19) ve Atalay Babacan’ın (19) sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa zaman içinde bu üç oyuncuyla yeni mukavele yapacak.

Kontratların uzun süreli olması bekleniyor. Fatih Terim, Galatasaray’ın geleceği olarak gördüğü bu isimlere ilerleyen süreçte çok güveniyor ve aynı Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi şans vermeyi planlıyor.

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