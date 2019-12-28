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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika- Taylan Antalyalı: "Yıllardır bu anı bekliyordum"
28.12.2019 - 22:01 | | Skorer

Son dakika- Taylan Antalyalı: "Yıllardır bu anı bekliyordum"

Süper Lig'de Antalyaspor'u evinde konuk eden Galatasaray'da maçın yıldızı Taylan Antalyalı maç sonu konuştu. Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum, yıllardır..." ifadelerini kullandı.

Son dakika- Taylan Antalyalı: "Yıllardır bu anı bekliyordum"

Süper Lig'de Antalyaspor'u evinde konuk eden Galatasaray'da maçın yıldızı Taylan Antalyalı maç sonu konuştu.

"Uzun zamandır bu anı bekliyordum, yıllardır... Takım olarak iyi mücadele ettik. Zor bir zemin vardı, ona rağmen baştan sona iyi mücadele edip farklı kazandık. Çok mutluyuz. Umarım daha farklı bir Galatasaray'ı 2. yarıda izleteceğiz..."

"Bugün biraz daha Falcao'ya yakın oynadık, hocamız öyle istedi. Elimden geleni yaptım, aldığım her dakika bunu göstermeye çalışıyorum. Umarım 2. devre de çıkışımı sürdürürürüm."

Son dakika- Taylan Antalyalı: Yıllardır bu anı bekliyordum

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