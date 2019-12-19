Son dakika- Tuzlaspor-Galatasaray maçında sevkler açıklandı!

Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkler açıklandı.

Galatasaray'dan Jimmy Durmaz, Tuzlaspor'dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ve oyunculardan Gökhan Çıra, ile Bayram Olgun, PFDK'ya sevk edildi

Detaylar birazdan...