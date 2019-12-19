19.12.2019 - 20:29 |
Son dakika- Tuzlaspor-Galatasaray maçında sevkler açıklandı!
Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkler açıklandı. Galatasaray'dan Jimmy Durmaz, Tuzlaspor'dan ise Gökhan Çıra'nın da olduğu 3 isim PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkler açıklandı.
Galatasaray'dan Jimmy Durmaz, Tuzlaspor'dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ve oyunculardan Gökhan Çıra, ile Bayram Olgun, PFDK'ya sevk edildi
Detaylar birazdan...