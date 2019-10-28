Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigSouthampton futbolcuları maaşlarını bağışladı
28.10.2019 - 11:00 | | Sporx

Southampton futbolcuları maaşlarını bağışladı

Southampton resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı beyazlı takımın oyuncuları 9-0'lık yenilgi sonrası maaşlarını bağışladı.

Southampton futbolcuları maaşlarını bağışladı

Southampton oyuncuları 9-0'lık yenilgi sonrası maaşlarını bağışlamaya karar verdiler

Premier Lig'de haftasonu oynanan ve Leicester'ın 9-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Southampton'lı oyuncular ve teknik ekip, maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi.

Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak..

Southampton futbolcuları maaşlarını bağışladı

Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü'nün Altınordu günleri

 

Diagne'nin keyfi yerinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Demirbakan'lı Eskişehirspor'dan 6 maçta 5 yenilgi

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Ligin en golcü takımı Yeni Malatyaspor

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Anadolu Efes'ın konuğu Kızılyıldız

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya deplasmanında

Sıradaki Haber