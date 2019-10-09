Spor camiasÄ±ndan "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±"na destek

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor kulÃ¼pleri baÅŸta olmak Ã¼zere spor camiasÄ±ndan, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzuru getirmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±"na destek geldi.Â

TFF'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimize, vatanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, terÃ¶r tehdidini bertaraf etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarÄ±mÄ±z kahraman MehmetÃ§iklerimizle. #TÃ¼rkMilletiOrdusununYanÄ±nda." ifadelerine yer verildi.Â

TBF adÄ±na BaÅŸkan Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu da sosyal medya hesabÄ±nda BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek vererek, "Ãœlkemize yÃ¶nelik terÃ¶r tehdidini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶rev alan kahraman MehmetÃ§iklerimize muvaffakiyetler dilerim. DualarÄ±mÄ±z sizinle." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

TVF'nin sosyal medya hesabÄ±nda ÅŸu mesaja yer verildi:Â

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin Ã¼lkemize yÃ¶nelik terÃ¶r tehdidini bertaraf etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda muvaffakiyetler dileriz. DualarÄ±mÄ±z ve kalplerimiz MehmetÃ§iklerimizle."Â

Futbolda "DÃ¶rt BÃ¼yÃ¼kler" olarak adlandÄ±rÄ±lan Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor da mesajlarÄ±yla BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ± destekledi.Â

Bu kulÃ¼plerin yanÄ± sÄ±ra SÃ¼per Lig ve alt liglerden birÃ§ok kulÃ¼p ve Ã§ok sayÄ±da spor federasyonu paylaÅŸtÄ±klarÄ± mesajlarla BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'na destek verdi.