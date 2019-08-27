Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporSturridge ara vermedi
27.08.2019 - 14:54| TRABZON (AA)

Sturridge ara vermedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek Trabzonspor, günü izinli geçirdi.

Sturridge ara vermedi

Sezon öncesi hazırlık kampının ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç programına giren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman futbolculara moral verdi.

Karadeniz ekibi, yarın akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 

Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Golcü futbolcunun kendisi için planlanan program dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

 

Adil Rami çubuklu forma ile Ülker Stadyumu'nda
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Moroziuk'un eşinden parfümlü forma çekilişi

Moroziuk'un eşinden parfümlü forma çekilişi

12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda üçüncü oldu

12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda üçüncü oldu

Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

UEFA'dan Eric Cantona'ya ödül

UEFA'dan Eric Cantona'ya ödül

Sıradaki Haber