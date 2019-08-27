Sturridge ara vermedi

Sezon öncesi hazırlık kampının ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç programına giren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman futbolculara moral verdi.

Karadeniz ekibi, yarın akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Golcü futbolcunun kendisi için planlanan program dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.