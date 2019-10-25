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HaberlerTrabzonsporSturridge, balık pişirdi, soğan kırdı!
25.10.2019 - 23:00 |

Sturridge, balık pişirdi, soğan kırdı!

 Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

Sturridge, balık pişirdi, soğan kırdı!

Sosyal medyada fenomenlerinden Erşan Yılmaz, Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti. 30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden “Yarim” şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı.

Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge’yi kattı. Sosyal medyaya “Bugün balıklar chef Daniel Sturridge” başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü. 

Sturridge, balık pişirdi, soğan kırdı

Sturridge, balık pişirdi, soğan kırdı

 

 

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