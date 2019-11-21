Suat Arslanboğa sahalara dönüyor

MHK'dan Suat Arslanboğa'ya görev geldi.

Ligde 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına kararlarıyla damga vuran ve profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa 2 ay sonra ilk maçına TFF 1. Lig'de Menemenspor-Balıkesirspor mücadelesiyle çıkacak. Arslanboğa o karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in fiziksel temasına maruz kalmış ve kırmızı kart çıkarmadığı için sözleşmesi fesh edilmişti.