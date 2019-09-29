29.09.2019 - 22:02 |
Süper Lig 6. hafta puan durumu ve sonuçları
Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep - Göztepe maçıyla sona erecek. Oldukça önemli maçların oynandığı haftada şu anki puan durumu ve şimdiye dek oynanan maçların sonuçlarını bir araya getirdik. İşte futbolseverlerin merakla araştırdığı Süper Lig 6. hafta puan durumu ve sonuçları...
Süper Lig'de heyecan 6. haftayla devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı hafta oldukça önemli derbilere sahne oldu. Peki Süper Lig'de şu anki puan durumu nasıl? İşte 1 maçın eksik olduğu 6. hafta puan durumu ve şimdiye dek oynanan maçların sonuçları...
SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)
SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)