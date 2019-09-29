Süper Lig 6. hafta puan durumu ve sonuçları

Süper Lig'de heyecan 6. haftayla devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı hafta oldukça önemli derbilere sahne oldu. Peki Süper Lig'de şu anki puan durumu nasıl? İşte 1 maçın eksik olduğu 6. hafta puan durumu ve şimdiye dek oynanan maçların sonuçları...



SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)









SÜPER LİG 6. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)





