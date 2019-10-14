Süper Lig kulüplerinden Enver Cenk Şahin'e destek!

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımının ardından St Pauli, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.Türk futbolcu için verilen bu karar bu tepkiye yol açtı. Türk kulüpleri Enver Cenk Şahin'e destek verdi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında İstanbul ekibinden, St. Pauli'ye transfer olmuştu.

Aytemiz Alanyaspor kulübü ise Enver Cenk Şahin'in yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sonrası, kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yalnız olmadığını belirterek, "Oyuncumuzun yanındayız ve destekçisiyiz"

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Şahin'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e destek oldu.

Barış Pınarı Harekatı'na desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan ve bu doğrultuda kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile futbolcunun arkasında olduklarını ifade ederken mesajında şu sözlere yer verdi:

"St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim"