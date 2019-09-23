23.09.2019 - 22:15 |
Süper Lig puan durumu ve 5. hafta sonuçları! İşte 6. hafta fikstürü
Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanan Beşiktaş-Başakşehir ve Sivasspor-Trabzonspor maçlarıyla sona erdi. Oldukça çarpıcı sonuçların alındığı hafta sonrası gözler 6. haftaya çevrildi. İşte merakla araştırılan Süper Lig 5. hafta maç sonuçları, puan durumu ve 6. hafta fikstürü...
Süper Lig'de heyecan her geçen gün yükseliyor. Birbirinden zorlu maçların oynandığı 5. hafta sonunda zirve ve küme düşme hattında işler iyice karıştı. Peki Süper Lig'de 5. hafta sonunda oluşan puan durumu nasıl? İşte haftanın sonuçları ve önümüzdeki haftanın programı...
SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ