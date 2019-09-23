Süper Lig puan durumu ve 5. hafta sonuçları! İşte 6. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan her geçen gün yükseliyor. Birbirinden zorlu maçların oynandığı 5. hafta sonunda zirve ve küme düşme hattında işler iyice karıştı. Peki Süper Lig'de 5. hafta sonunda oluşan puan durumu nasıl? İşte haftanın sonuçları ve önümüzdeki haftanın programı...



SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI







SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU







SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ







