Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar!

Süper Lig'de 1. hafta maçları bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı ile tamamlanacak. 2019-2020 Cemil Usta sezonunda açılış maçı Denizli Atatürk Stadyumunda oynandı. Son şampiyon Galatasaray, Denizlispor deplasmanında kazandığı penaltıyı gole çeviremezken Marcao 10 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Recep Niyaz'ın ayağından bulduğu şık golle 1-0 öne geçen Denizlispor, golcüsü Rodellaga ile skoru 2-0'a taşıdı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cumartesi akşamı oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında da sürpriz bir sonuç çıktı. Sivassspor, Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç'ın golleri damga vurdu.

Dün akşam oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçında yeni golcüsü ile öne geçen Trabzonspor skoru koruyamadı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı.

SÜPER LİG 1. HAFTA SONUÇLARI



SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU