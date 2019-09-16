Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 4. hafta kapanış maçında Fenerbahçe bugün deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 3 hafta boyunca 9 puan toplayan ve lige çok iyi bir başlangı. yapan Alanyaspor, kötü geçen bir sezonun ardından lige iyi başlayan diğer bir takım olan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yaptığı transferler ile adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de Kosova'lı golcü Vedat Muriç'in performansı dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yeni golcüsü Radamel Falcao'nun golü ile 1-0 kazandı ve haftayı kayıpsız tamamladı. Cumartesi akşamı oynanan Gazişehir Gaziantep deplasmanında 6. dakikada gördüğü kırmızı kart ile neye uğradığını şaşıran siyah beyazlı takım sahadan 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun favori ekibi Başakşehir ise sahasında Sivasspor ile oynadığı müsabakadan 1-1'lik skorla ayrıldı vew puanını 4'e yükseltti.

Trabzonspor dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

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