06.11.2019 - 12:35 | | İSTANBUL (AA)
Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük