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06.11.2019 - 12:35 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Süper Ligde 11. hafta hakemleri açıklandı

  

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