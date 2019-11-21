Süper Lig'de 12. hafta heyecanı tek maçla başlıyor

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)