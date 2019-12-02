02.12.2019 - 22:22 |
Süper Lig'de 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 14. hafta fikstürü
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bu akşam oynanan Beşiktaş Kaysersipor maçıyla sona erdi. Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibinin 4-1'le geçen Beşiktaş, 3. sıraya yerleşirken galibiyet serisini de 5 maça çıkardı. İşte Süper Lig'de 13. hafta puan durumu, maç sonuçları ve önümüzdeki haftanın fikstürü...
Süper Lig'de ilk devrenin bitimine 4 hafta kala üst ve alt sıralarda heyecan doruğa çıktı. İşte bu akşam sona eren 13. hafta sonrası oluşan puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı...
SÜPER LİG 13. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ