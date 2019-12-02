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02.12.2019 - 22:22 |

Süper Lig'de 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bu akşam oynanan Beşiktaş Kaysersipor maçıyla sona erdi. Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibinin 4-1'le geçen Beşiktaş, 3. sıraya yerleşirken galibiyet serisini de 5 maça çıkardı. İşte Süper Lig'de 13. hafta puan durumu, maç sonuçları ve önümüzdeki haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de ilk devrenin bitimine 4 hafta kala üst ve alt sıralarda heyecan doruğa çıktı. İşte bu akşam sona eren 13. hafta sonrası oluşan puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı...

SÜPER LİG 13. HAFTA SONUÇLARI

Süper Ligde 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 14. hafta fikstürü



SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 14. hafta fikstürü



SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Ligde 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 14. hafta fikstürü

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