Süper Lig'de 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de ilk devrenin bitimine 4 hafta kala üst ve alt sıralarda heyecan doruğa çıktı. İşte bu akşam sona eren 13. hafta sonrası oluşan puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı...



SÜPER LİG 13. HAFTA SONUÇLARI









SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ





