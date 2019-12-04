Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu
04.12.2019 - 12:15 | | İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Süper Ligde 14üncü haftanın hakemleri belli oldu

Ballon d'Or ödülünün perde arkası...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber