Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta fisktürü

Süper Lig'de 15. hafta birbirinden ilginç sonuçlara sahne oldu. Zirve yarışındaki lider Sivasspor hariç tüm takımların puan kaybettiği hafta sonrası gözler puan durumu ve önümüzdeki hafta maçlarına çevrildi. İşte Süper Lig'de görünüm...



SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI











SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU









SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ









