16.12.2019 - 22:17 |
Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta fisktürü
Süper Lig'de 15. hafta birbirinden çarpıcı maçlara sahne oluyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ın son sıradaki Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalmasının ardından diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da puan kaybetti. Lider Sivasspor ise en yakın rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı ve şampiyonluk yolunda iddiasını iyice artırdı. İşte Süper Lig'de 15. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 16. hafta fisktürü...
Süper Lig'de 15. hafta birbirinden ilginç sonuçlara sahne oldu. Zirve yarışındaki lider Sivasspor hariç tüm takımların puan kaybettiği hafta sonrası gözler puan durumu ve önümüzdeki hafta maçlarına çevrildi. İşte Süper Lig'de görünüm...
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ