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22.08.2019 - 09:49| İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Ligde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

 

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Pazartesi: 

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

 

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