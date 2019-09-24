Süper Lig'de 5. hafta bitti! İşte yeni puan durumu...

Süper Lig'de 5. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde avlayan Konyaspor'u 1-0'la geçti ve ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, ilk 5 haftayı galibiyetsiz geçti ve 3 puana yükseldi. Denizlispor ise 3. deplasman maçında 5. puanını aldı.

Göztepe, Antalya'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı zor da olsa geçti. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı, 10 puanla 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve sahada 2 puanı bıraktı. Lider Alanyaspor ise Gençlerbirliği ile berabere kalarak ilk kez puan kaybetti.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor Sivasspor'a konuk olurken, Beşiktaş, Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Fırtına, bir penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleden son dakikada yediği golle 2-1'lik mağlup ayrıldı. Beşiktaş ise Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak altın değerindeki 2 puanı evinde bıraktı.

İşte haftanın sonuçları:





