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03.10.2019 - 09:50 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 7. hafta iki maçla başlıyor

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Süper Lig'de 7. hafta iki maçla başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

 

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