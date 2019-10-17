17.10.2019 - 10:00 |
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 8. hafta fikstürü
Süper Lig'de 8. haftanın maçları yarın akşam oynanacak Galatasaray-Sivassspor maçı ile start alacak. Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından Süper Lig'de futbol şöleni yeniden başlayacak. Beşiktaş, Ankara deplasmanında, Fenerbahçe ise Denizlispor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 8. hafta açılılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yarın akşam Sivasspor'u konuk edecek. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 10 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Galatasaray, lige iyi bir başlangıç yapan ve geride kalan 7 haftada 12 puan toplayan Sivasspor'u konuk edecek.
Cumartesi günü Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında sahaya üç puan için çıkacak.
Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte Süper Lig'de 8. hafta fikstürü...
18 EKİM CUMA
Galatasaray-Sivasspor
19 EKİM CUMARTESİ
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Başakşehir-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep BB
Ankaragücü-Beşiktaş
20 EKİM PAZAR
Kayserispor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Rizespor
Denizlispor-Fenerbahçe
21 EKİM PAZARTESİ
Konyaspor-Yeni Malatyaspor