27.10.2019 - 12:11 |
Süper Lig'de derbi öncesi puan durumu! AlÄ±nan toplu sonuçlar ve günün maçlarÄ±
SÃ¼per Lig'de 9. hafta maÃ§larÄ± dÃ¼n oynanan Ã¼Ã§ karÅŸÄ±laÅŸma ile devam etti. Sivasspor sahasÄ±nda Antalyaspor engelini 2-1'lik skorla geÃ§erken Lider Alanyaspor, GaziÅŸehir deplasmanÄ±nda son dakika golÃ¼ ile 1 puana razÄ± oldu. GÃ¼nÃ¼n en kritik mÃ¼sabakasÄ±nda ise Ãœlker Stadyumu'nda FenerbahÃ§e Konyaspor'a gol yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte dev derbi Ã¶ncesi SÃ¼per Lig'de son puan durumu ve toplu sonuÃ§lar...
SÃ¼per Lig'de dÃ¼n oynanan 3 karÅŸÄ±laÅŸma ile 9. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanmaya devam etti. Lider Alanyaspor Gaziantep FK karÅŸÄ±sÄ±nda son dakikalarda yediÄŸi golle 1 puana razÄ± olurken GeÃ§tiÄŸimiz hafta Galatasaray'a kaybeden Sivasspor sahasÄ±nda Antalyaspor engelini 2-1'lik skorla geÃ§ti. FenerbahÃ§e ise sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi Konyaspor'a adeta gol yaÄŸdÄ±rdÄ±. MaÃ§a Garry Rodriguez ve Veda MuriÃ§'in golleri damga vurdu. Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray derbisi Ã¶ncesinde SÃ¼per Lig'de oluÅŸan son puan durumu ve toplu sonuÃ§lar...
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