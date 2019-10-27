SÃ¼per Lig'de dÃ¼n oynanan 3 karÅŸÄ±laÅŸma ile 9. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanmaya devam etti. Lider Alanyaspor Gaziantep FK karÅŸÄ±sÄ±nda son dakikalarda yediÄŸi golle 1 puana razÄ± olurken GeÃ§tiÄŸimiz hafta Galatasaray'a kaybeden Sivasspor sahasÄ±nda Antalyaspor engelini 2-1'lik skorla geÃ§ti. FenerbahÃ§e ise sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi Konyaspor'a adeta gol yaÄŸdÄ±rdÄ±. MaÃ§a Garry Rodriguez ve Veda MuriÃ§'in golleri damga vurdu. Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray derbisi Ã¶ncesinde SÃ¼per Lig'de oluÅŸan son puan durumu ve toplu sonuÃ§lar...

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