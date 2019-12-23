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23.12.2019 - 08:25 |

Süper Lig'de derbi sonrası sıralama değişti! Süper Lig güncel puan durumu ve günün maçları

Süper Lig'de 16. hafta bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile tamamlanacak. Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ederken Denizlispor ise evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kazanan sarı lacivertli takım oldu. 3-1'lik skorun ardından Süper Lig'de puan durumunda sıralama değişti. İşte Süper Lig'de derbi maçının ardından oluşan puan durumu...

Süper Lig'de derbi sonrası sıralama değişti! Süper Lig güncel puan durumu ve günün maçları

Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra gündüz müsabakasında Gençlerbirliğine konuk olan Sivasspor'un maçı da sürpriz bir sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe haftanın en kritik müsabakasında Beşiktaş'ı 3-1'le geçerken lider Sivasspor Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle aldı. Göztepe deplasmanında galibiyet için baskı yapan Galatasaray ise son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf olmuştu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde derbi sonrası sıralama değişti Süper Lig güncel puan durumu ve günün maçları

 

 

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