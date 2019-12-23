Süper Lig'de derbi sonrası sıralama değişti! Süper Lig güncel puan durumu ve günün maçları

Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra gündüz müsabakasında Gençlerbirliğine konuk olan Sivasspor'un maçı da sürpriz bir sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe haftanın en kritik müsabakasında Beşiktaş'ı 3-1'le geçerken lider Sivasspor Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle aldı. Göztepe deplasmanında galibiyet için baskı yapan Galatasaray ise son dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan taraf olmuştu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU