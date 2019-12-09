Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları...
Süper Lig'de 14. hafta mücadeleleri dün oynanan dört maç ile devam etti. Gündüz oynanan maçlardan Konyaspor-Gaziantep maçında gol sesi çıkmazken deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı. Başakşehir ise öne geçği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Dün oynanan maçlar arasında kritik öneme sahip olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ise tam beş gol vardı. Beşiktaş 10 kişi kalan rakibini 90+5'te Umut Nayır'ın attığı golle devirdi. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve alınan sonuçlar...
Süper Lig'de 14. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ile kapanacak. Lig'de ilk yarının bitimine 3 maç kala liderlik yarışıda kızıştı. Son haftaların en dikkat çeken takımları arasında yer alan Sivasspor, Yeni Malatya deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken dün oynanan maçların arasından en kritik müsabaka olarak gösterilen Kasımpaşa-Beşiktaş maçında 90+5'te gelen gol Beşiktaş'a hayat verdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş böylelikle galbiyet serisini 6 haftaya çıkardı.
Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u tek golle devirirken, Fenerbahçe, Ankara temsilcisi Gençlerbirliğini Max Kruse, Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile yıktı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu...
CUMA
Fenerbahçe-Gençlerbirliği 5-2
CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor-Sivasspor 1-3
Galatasararay-Alanyaspor 1-0
Ankaragücü-Göztepe 1-3
PAZAR
Antalyaspor-Trabzonspor 1-3
Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3
Konyaspor-Gaziantep FK 0-0
Denizlispor-Başakşehir 1-1
PAZARTESİ
20:00 Kayserispor-Çaykur Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU