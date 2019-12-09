Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları...

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ile kapanacak. Lig'de ilk yarının bitimine 3 maç kala liderlik yarışıda kızıştı. Son haftaların en dikkat çeken takımları arasında yer alan Sivasspor, Yeni Malatya deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken dün oynanan maçların arasından en kritik müsabaka olarak gösterilen Kasımpaşa-Beşiktaş maçında 90+5'te gelen gol Beşiktaş'a hayat verdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş böylelikle galbiyet serisini 6 haftaya çıkardı.

Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u tek golle devirirken, Fenerbahçe, Ankara temsilcisi Gençlerbirliğini Max Kruse, Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile yıktı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu...

CUMA

Fenerbahçe-Gençlerbirliği 5-2

CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor-Sivasspor 1-3

Galatasararay-Alanyaspor 1-0

Ankaragücü-Göztepe 1-3

PAZAR

Antalyaspor-Trabzonspor 1-3

Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3

Konyaspor-Gaziantep FK 0-0

Denizlispor-Başakşehir 1-1

PAZARTESİ

20:00 Kayserispor-Çaykur Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU