Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig'de alınan toplu sonuçlar ve günün maçları
Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan dört maçla devam etti. Dün oynanan maçların arasında kritik öneme sahip olan Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından zirve yarışında sıralama yeniden değişti. Ankara deplasmanında 3 puan ile dönen Trabzonspor liderlik koltuğuna otururken Beşiktaş zorlu Konya deplasmanından golcüsü Burak Yılmaz ile güldü ve puanını 21'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. İşte Süper Lig'de oynanan son maçların ardından oluşan puan durumu ve günün maçları...
Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan üç maçla devam etti. Ankaragücü deplasmanında Norveç'li golcü Sörloth'un ayağından bulduğu golle ilk dakikalarda öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Yusuf ve Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle aldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı. Günün diğer kritik müsabakası olan Konyaspor Beşiktaş maçında siyah beyazlı takım ikinci yarıda golcüsü Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 3 puanı almayı başardı ve puanını 21'e yükseltti. Bu sonuçların ardından zirvedeki yarış iyice kızıştı. Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan üç maçla devam etti. Ankaragücü deplasmanında Norveç'li golcü Sörloth'un ayağından bulduğu golle ilk dakikalarda öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Yusuf ve Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle aldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı. Günün diğer kritik müsabakası olan Konyaspor Beşiktaş maçında siyah beyazlı takım ikinci yarıda golcüsü Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 3 puanı almayı başardı ve puanını 21'e yükseltti. Bu sonuçların ardından zirvedeki yarış iyice kızıştı.
24 KASIM SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
14:00 Kayserispor-Sivasspor
16:30 Alanyaspor- Göztepe
16:30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
19:00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
SÜPER LİG PUAN DURUMU