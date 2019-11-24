Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Süper Lig'de alınan toplu sonuçlar ve günün maçları

Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan üç maçla devam etti. Ankaragücü deplasmanında Norveç'li golcü Sörloth'un ayağından bulduğu golle ilk dakikalarda öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Yusuf ve Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle aldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı. Günün diğer kritik müsabakası olan Konyaspor Beşiktaş maçında siyah beyazlı takım ikinci yarıda golcüsü Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 3 puanı almayı başardı ve puanını 21'e yükseltti. Bu sonuçların ardından zirvedeki yarış iyice kızıştı. Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan üç maçla devam etti. Ankaragücü deplasmanında Norveç'li golcü Sörloth'un ayağından bulduğu golle ilk dakikalarda öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Yusuf ve Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle aldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı. Günün diğer kritik müsabakası olan Konyaspor Beşiktaş maçında siyah beyazlı takım ikinci yarıda golcüsü Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 3 puanı almayı başardı ve puanını 21'e yükseltti. Bu sonuçların ardından zirvedeki yarış iyice kızıştı.

24 KASIM SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

14:00 Kayserispor-Sivasspor

16:30 Alanyaspor- Göztepe

16:30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği

19:00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU



