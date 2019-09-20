20.09.2019 - 08:00 |
Sürpriz detay
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında eski Fenerbahçeli futbolcular detayı dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında son şampiyon Liverpool ve son finalist Tottenham’ın maçlarında sürpriz bir detay göze çarptı. Liverpool, Napoli’ye 2-0 kaybederken, eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Son finalist Tottenham da Olympiakos ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, bir diğer eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena penaltıdan gol attı. Öte yandan Valbuena, 69. dakikada oyundan çıkarken, yerine sarı-lacivertli takımda geçen sezon kadro dışı kalan Yassine Benzia girdi.
Galatasaray’ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçta da son dakikalarda Şener Özbayraklı oyuna sokuldu. Eljif Elmas ve Şener kariyerlerinde ilk kez Devler Ligi heyecanı yaşadı.