Sürpriz detay

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında son şampiyon Liverpool ve son finalist Tottenham’ın maçlarında sürpriz bir detay göze çarptı. Liverpool, Napoli’ye 2-0 kaybederken, eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, 75. dakikada oyuna dahil oldu.



Son finalist Tottenham da Olympiakos ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, bir diğer eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena penaltıdan gol attı. Öte yandan Valbuena, 69. dakikada oyundan çıkarken, yerine sarı-lacivertli takımda geçen sezon kadro dışı kalan Yassine Benzia girdi.



Galatasaray’ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçta da son dakikalarda Şener Özbayraklı oyuna sokuldu. Eljif Elmas ve Şener kariyerlerinde ilk kez Devler Ligi heyecanı yaşadı.