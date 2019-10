Tahkim Kurulu, Süper Lig'den gelen 3 itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantıda gündemindeki dosyaları inceledi. Kurulun inceleme sonucunda aldığı kararlar şöyle:

"1. E.2019/323- K.2019/ 351 EK

Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Murat Sancak'ın Tahkim Kurulu'nun 24.10.2019 tarihli 2019/319 E. 2019/351 K. sayılı kararına karşı karar düzeltme talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Murat Sancak'ın karar düzeltme talebinin usul yönünden reddine, oybirliği ile,

2. E.2019/323- K.2019/355

Ladik Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcuları Emin Can Sulubey ve Taha Arslan ile ilgili AFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/273 K.2019-2020/312 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ladik Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Emin Can Sulubey'in rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasının; futbolcu eyleminin niteliğinin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44.maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından; futbolcu Emin Can Sulubey'in, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek kararın onanmasına; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK tarafından Ladik Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Emin Can Sulubey'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Ladik Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Taha Arslan'ın rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasının; futbolcu eyleminin niteliğinin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından; futbolcu Taha Arslan'ın, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek kararın onanmasına; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK tarafından Ladik Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Taha Arslan'a verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

3. E.2019/324- K.2019/356

Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nün yöneticisi Ali Ekber Selçuk ile ilgili AFDK'nın 21.10.2019 tarihli E.2019-2020/225 K.2019-2020/292 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nün yöneticisi Ali Ekber Selçuk'un hakemlere sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-b, 13. ve 35/3. maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 1.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/325- K.2019/357

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Çetin ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/228 K.2019-2020/276 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5. E.2019/330- K.2019/358

Cizre Serhat Spor Kulübü Derneği ve futbolcusu Kartal Öztaşkın ile ilgili AFDK'nın 28.10.2019 tarihli E.2019-2020/270 K.2019-2020/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cizre Serhat Spor Kulübü Derneği'nin müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 1.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Serhat Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Kartal Öztaşkın'ın ihraç sonrası hakeme sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, (Kırmızı kart gereği 1 Maç + 2 Maç =3 Maç) ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca tedbirli sürede oynamadığı resmi müsabaka adedinin bu cezadan mahsup edilmesi cezasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2019/331- K.2019/359

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Batuhan Ataç ile ilgili AFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/293 K.2019-2020/327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Batuhan Ataç'ın hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/332- K.2019/360

Konak Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Kader Hançar ile ilgili AFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/290 K.2019-2020/324 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Konak Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Kader Hançar'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/333- K.2019/361

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Sedat Ağçay ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/227 K.2019-2020/284 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Sedat Ağçay'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E.2019/334- K.2019/362

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/226 K.2019-2020/268 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."