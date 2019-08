Talip değil sahip olmak isteriz

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya’da eski takımı Fiorentina ile yapılan özel müsabaka öncesinde Türk gazetecilerle bayramlaştı. Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı St. Regis Florence Otel’de basın mensuplarıyla sohbet eden Terim, bayram mesajında geleceğe dair umut dolu ifadeler kullandı.

İlk olarak aradan geçen uzun zamana rağmen Fiorentina’da gördüğü sevgiyi değerlendiren sarı-kırmızılı hoca daha sonra şampiyonluk yarışını masaya yatırdı.



İşte Terim’in mesajları...

-Fiorentina’yı 8 ay çalıştırıp, 80 senelik efekt vermek kolay değil. Fiorentinalı eski yöneticiler ve İtalyan gazetecilerle yemek yedik dün gece. Hep bundan bahsettiler. Biz onları, onlar da beni sevdi.

-Benim olduğum dönem burada teknik direktörlük yapmak kolay değildi. Sadece ben ve Eriksson vardık. Üstelik Trapattoni gibi bir devin arkasından gelmişiz. Batistuta da gitmiş. Ben hata yapmaktan korkmam. İtalyanca için 20 günlük özel ders aldım. 10 sene ülkemize gelip 3 kelime Türkçe konuşmayan hocalar var. Denemekten, hata yapmaktan korkmadım. Televizyon programına da katıldım.

-İtalya yerine İspanya veya İngiltere’ye gitseydim benim hayatımda çok değişiklik olmazdı. Bir işi yaparken sağlam tutmak lazım. Ucundan değil. Seçimini yapmışsın. Hayat seçimlerden ibaret. Özlem duyacaksan gelmezsin. Merak edeceksen gelmezsin. Yaptığın her işte, gittiğin her yerde bir farkındalık yaratmalısın bence.



‘Çok değerli’

-Ben burada çalışırken mutlu oldum. Onlar da mutlu oldular. Eşimi arıyorlar dostlar. ‘Bize o dönem oynattığı futbolu bir daha kimse oynatmadı’ diyorlar. Bu dünyalara bedel. Anlatınca belki çok gerçekçi gelmeyecek ama büyük dostluklarım oldu. Zaman zaman Bodrum’a, İstanbul’a gelirler. Biz de Floransa’ya gideriz.

- Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah. Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla 3 kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah kulübümüze daha güzel günler göstersin.

-Açıkçası var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray’a 1996’da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Talip olmak başka bir şey, sahip olmak başka bir şeydir. Dolayısıyla hem talip olalım, hem de sahip olalım.