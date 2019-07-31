31.07.2019 - 01:01| AA
Taraftar Ferdi Kadıoğlu'nu istedi, Ersun Yanal kayıtsız kalmadı!
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile oynadığı maçta taraftarın Ferdi Kadıoğlu isteğine Ersun Yanal kayıtsız kalmadı.
Fenerbahçe taraftarlarının ismini tezahürat etmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 65. dakikasında saha kenarında ısınan 19 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratta bulundu. Ferdi, 71. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.