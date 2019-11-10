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10.11.2019 - 08:00 |

Taraftar gücü!

Fenerbahçe, önceki gün çok önemli günlerinden birini daha yaşadı.

Taraftar gücü!

Fenerbahçe, önceki gün çok önemli günlerinden birini daha yaşadı. Futbol ve basketbol takımlarının aynı saatlerde maçının olmasına rağmen taraftarların göstermiş olduğu destek herkesi şaşırttı.

Futbolda, Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmaya 37 bin 746 taraftar katılım gösterdi. Basketbolda da Fenerbahçe BEKO’nun Ataşehir’de Bayern Münih’le yaptığı Euroleague karşılaşmasına 8 bin 889 taraftar geldi. Her iki iç saha maçı da dolu tribünlere oynandı ve çok kritik galibiyetler elde edildi.

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