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26.12.2019 - 21:14 | | AA

Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek

Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.

Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. 

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco idmana katılmadı.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Taraftarlardan Beşiktaşa büyük destek

Taraftarlardan Beşiktaşa büyük destek

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