Tarihi fedakârlık!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de Denizlispor deplasmanını 2-1’lik galibiyetle geçerek önemli bir sonuç alan Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu, en büyük konulardan biri oldu. Milli takım kampında kaburgasında kırık oluşan tecrübeli futbolcu, buna karşın sahadaki yerini bırakmadı.

Fenerbahçe ile şampiyon olarak emekli olmak isteyen 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ağrılar ve kırıktan dolayı daha büyük darbe alma riskine karşın formasını taşıyor. Nefes alırken bile zorlanan ve yürürken dahi dikkatli olması gereken Emre’nin bu tutumu kulüp ile takım içerisinde ‘tarihi bir fedakârlık’ olarak değerlendiriliyor.

Başkan Ali Koç’un da Denizlispor maçından sonra Emre’nin bu fedakârlığını takdir ettiği ve böyle bir oyuncuya sahip olmanın büyük şans olduğunu belirttiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal da kadroyu kurarken son ana kadar Emre Belözoğlu’nun durumunu bekleyip, ağrısına göre karar vermeyi istedi. Ancak Emre her şartta oynayacağını ifade etti, sağlık ekibiyle hassas bir çalışma yapılıp, ilk 11’e dahil edildi.

Ayrıca takım içerisinde de Emre Belözoğlu’nun sahada olması isteniyor. Deneyimli kaptanın hem liderliği hem oyunu hem de arkadaşlarına sahip çıkması herkesi rahatlatıyor. Öte yandan ağrı eşiğinin yüksek olduğu da belirtilen başarılı orta saha, başka bir futbolcunun böylesi bir durumu kaldıramayacağı konuşuldu.